Das vorbildliche Einschreiten eines Zeugen rettete am Samstagabend einem Mann das Leben.

Berlin - Prenzlauer Berg (ots) - Gegen 19:45 Uhr fiel ein Mann am S-Bahnhof Storkower Straße in das Gleis, nachdem er das Gleichgewicht verloren haben soll.

Ein Reisender beobachtete das Geschehen und schritt sofort ein. Er zog, liegend vom Bahnsteig aus, den 34 Jahre alten dänischen Staatsangehörigen aus dem Gleisbett in den Rettungsschacht unterhalb der Bahnsteigkante.

Der Triebfahrzeugführer einer einfahrenden S-Bahn erkannte die Person im Gleis und leitete eine Schnellbremsung ein. Dennoch erfasste der Zug die Person nach bisherigen Ermittlungsergebnissen.



Nach Abschaltung der Stromschiene retteten Kräfte der Feuerwehr den alkoholisierten Mann schließlich aus dem Gleis. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf. Jedoch wies der 34-Jährige, nach dem derzeitigen Erkenntnisstand, keine lebensgefährlichen Verletzungen auf. Zur weiteren medizinischen Versorgung brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus.



Es kam zu umfangreichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr.



Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor Gefahren, die beim Aufenthalt im Gleisbereich oder durch den Bahnbetrieb entstehen können. Immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen die Betroffenen zum Teil schwere bis tödliche Verletzungen erleiden.