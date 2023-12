Das vorbildliche und besonnene Einschreiten mehrerer Reisender rettete Donnerstagnachmittag einem Mann im Bahnhof Alexanderplatz das Leben.

Berlin - Mitte (ots) - Gegen 16:20 Uhr fiel ein im Rollstuhl sitzender Mann auf dem S-Bahnhof Alexanderplatz aus bisher ungeklärten Gründen ins Gleis. Durch aufmerksame Reisende konnte der 28 Jahre alte Deutsche schnell und gerade noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich gerettet werden.

Eine kurz darauf einfahrende S-Bahn überrollte trotz eingeleiteter Schnellbremsung den noch im Gleis liegenden Rollstuhl und zerstörte diesen.



Der verunfallte Mann erlitt augenscheinlich keine äußeren Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn dennoch zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Reisenden in der S-Bahn blieben unverletzt.



Es kam zu umfangreichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern an.



Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor Gefahren, die beim Aufenthalt im Gleisbereich oder durch den Bahnbetrieb entstehen können. Immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen die Betroffenen teils schwere bis tödliche Verletzungen erleiden.