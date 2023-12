In der Nacht zum vergangenen Sonntag sollen drei Männer in einer fahrenden S-Bahn der Linie S75 einen anderen Reisenden angegriffen haben.

Berlin - Lichtenberg (ots) - Kurz vor 3 Uhr sollen die Drei nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Fäusten auf den Mann eingeschlagen haben. Der angegriffene unbekannt gebliebene Mann habe den Zug beim Halt am S-Bahnhof Wartenberg dann verlassen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Tatverdächtigen kurz darauf am Bahnhof Wartenberg stellen und nahmen sie vorläufig fest.



Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die drei 27, 30 und 31 Jahre alten Moldauer, von denen zwei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Weiterhin wird bei zwei Tatverdächtigen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die alkoholisierten Männer auf freien Fuß.



Die Bundespolizei sucht im Zusammenhang mit dieser Tat den Geschädigten sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zur Identität des Geschädigten machen können.



Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.