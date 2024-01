Am Samstagabend sowie in der Nacht zu Montag nahm die Bundespolizei einen Mann auf der Autobahn 12 vorläufig fest, der trotz Wiedereinreisesperre nach Deutschland eingereist war.

Frankfurt (Oder) (ots) - Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 31-jährigen Insassen eines in Polen zugelassenen Kleintransporters

auf der Autobahn 12. Die Überprüfung des usbekischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung des Ausländeramtes Bernkastel-Wittlich vom Januar 2022 wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Außerdem bestand gegen den Mann seit September 2022 ein auf zwei Jahre befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot.



Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das bestehende Einreise- und Aufenthaltsverbot ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wiesen ihn Einsatzkräfte zurück nach Polen. Darüber hinaus erhielt der Mann erneut eine Einreiseverweigerung.



Am frühen Montagmorgen, gegen 1 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte den 31-Jährigen dann erneut, dieses Mal als Fußgänger in der Nähe des Bahnhofes. Nach Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wiesen die Beamtinnen und Beamten den Mann wieder nach Polen zurück.