Am Samstagmorgen stellten Einsatzkräfte einen Mann am Bahnhof Ahrensfelde, nachdem er ein hochwertiges Mobiltelefon einem Reisenden entwendet haben soll.

Brandenburg - Ahrensfelde (ots) - Gegen 4:40 Uhr beobachteten Einsatzkräfte einen Mann dabei, wie er sich in der S-Bahn der Linie S7 neben einen schlafenden Reisenden setzte und sich an deren Taschen zu schaffen machte.



Einsatzkräfte nahmen den Mann noch vor Ort fest und händigten das kurz zuvor gestohlene Mobiltelefon wieder an den Reisenden aus.



Augenscheinlich suchte der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 23-jährige Marokkaner gezielt nach unaufmerksamen Fahrgästen. Er ging mehrere Wagen ab, bevor er sich entschied, den ebenfalls 23-jährigen Eigentümer des Telefons zu bestehlen.



Die Bundespolizei leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den mit 0,6 Promille Atemalkoholkonzentration alkoholisierten Täter ein. Nach der durchgeführten Vernehmung ordnete ein Richter Untersuchungshaft für den 23-Jährigen an. Einsatzkräfte brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.