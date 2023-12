Am vergangenen Wochenende sorgten Bundespolizisten dafür, dass gegen einen Bulgaren und einen Deutschen eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet werden kann.

Frankfurt/Main (ots) - Dies gelang aufgrund des schnellen Einschreitens der Beamten und einer sofortigen Videoauswertung. Sie machten den Deutschen anhand der Aufnahmen ausfindig und konnten in beiden Fällen den Tathergang sichern.



Beide Personen schlugen unabhängig voneinander und ohne erkennbaren Grund ihren Opfern ins Gesicht bzw. vor die Brust. Der Bulgare trat hierbei sogar an zwei verschiedenen Tagen in Erscheinung. Aufgrund der zwei Taten wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Der Deutsche wurde nach Eröffnung des Strafverfahrens auf freiem Fuß belassen.



Einer der Geschädigten konnte seinen angestrebten Flug aufgrund seiner Verletzungen nicht antreten. Die anderen beiden konnten trotz der Schläge ihre Reise fortsetzen.