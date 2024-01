Am ersten Tag des neuen Jahres schritten Bundespolizisten professionell und sicher ein und beendeten damit eine Auseinandersetzung zweier Personen.

Frankfurt/Main (ots) - Zudem vollstreckten die Beamten einen Haftbefehl bei einem Zeugen.



In der S-Bahnlinie 8 kam es zu einem Streit zwischen einem 20-jährigen Iraker und einem 23-jährigen Afghanen. Hierbei zog der Afghane ein Messer. Ein 25-jähriger Zeuge wollte das Messer an sich nehmen und damit den Streit beenden. Dies gelang ihm jedoch nicht und er zog sich eine Schnittverletzung zu.



Bei Eintreffen der Beamten legte der 23-Jährige das Klappmesser sofort weg und folgte den Anweisungen der Bundespolizisten. Gegen den Iraker und den Afghanen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.



Die Überprüfung des Zeugen ergab außerdem, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwalt Rottweil vorliegt. Die Geldstrafe wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz in Höhe von 600 Euro zahlte er und entging damit seiner Haftstrafe.