15.-17.12.2023 / Zittau, B 178

Zittau (ots) - Die Bundespolizei stellte am vergangenen Wochenende in der Grenzkontrollstelle auf der B 178 bei Zittau drei per Haftbefehl gesuchte Männer.



Am 15. Dezember 2023 war es ein 23 Jahre alter Bulgare, der 2022 in Hessen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 986,00 Euro verurteilt worden war. Durch die Zahlung dieser Summe entging der Mann einer 30-tägigen Ersatzhaft und konnte weiterfahren.



Am Morgen des 17. Dezember 2023 kontrollierten die Beamten einen 50-jährigen Polen, der 2020 durch das Amtsgericht Zittau wegen des Fahrens eines Kraftfahrzeuges trotz Fahrverbot zu einer Geldstrafe in Höhe von 255,75 Euro verurteilt worden war. Nach Zahlung dieser Summe durfte der Mann seine Reise fortsetzen.



Noch am Abend des gleichen Tages stoppten die Beamten einen 39 Jahre alten Tschechen, der Ende 2022 in Bayern wegen Rauschgiftverstößen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.747,00 Euro inklusive Verfahrenskosten verurteilt worden war. Da er diesen Betrag nicht zahlen konnte, muss er nun eine 63-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.