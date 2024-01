31.12.2023 / 11:40 + 18:05 Uhr / Zittau

Zittau (ots) - Die Bundespolizei hat am Silvestertag bei Zittau verbotenes Feuerwerk mit einer Netto-Explosivmasse von 2.634 Gramm beschlagnahmt.



Gegen 11:40 Uhr reiste ein 45-jähriger Vietnamese aus Polen kommend mit seinem PKW über die B 178n ein und wurde in der dortigen Grenzkontrollstelle durch die Bundespolizei kontrolliert. Hierbei fanden die Beamten im Kofferraum des Wagens eine tschechische Feuerwerksbatterie RAINBOW BOX, die 2.020 Gramm Explosivstoff beinhaltet. Hierbei handelt es sich zwar um geprüftes Feuerwerk mit der vorgeschriebenen CE-Kennzeichnung, gehört aber zur Feuerwerkskategorie F3. Für den Umgang ist eine behördliche Erlaubnis vorgeschrieben, die der Mann nicht vorweisen konnte. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Ebenso ergeht es nun einem 21 Jahre alten Landsmann. Er wurde um 18:05 Uhr an gleicher Stelle kontrolliert. Bei ihm fanden die Beamten eine tschechische Feuerwerksbatterie des Typs BLACK MAMBA. Auch hierbei handelt es sich um geprüftes Feuerwerk, gehört aber zur Kategorie F4 und beinhaltet 614 Gramm Explosivstoff. Für den Umgang ist das Mindestalter 21 Jahre und eine gesonderte Schulung mit Bescheinigung vorgeschrieben. Diese konnte der Mann aber nicht vorweisen.



Die Bundespolizei zog das Feuerwerk ein, welches nun durch den Entschärfungsdienst vernichtet wird. Die dadurch entstehenden Kosten können bis zu 500,00 Euro betragen und müssen die beiden Männer tragen.