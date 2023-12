18.12.2023 / 16:40 Uhr / Zittau Ein mit Haftbefehl gesuchter tschechischer Staatsbürger flog am 18.

Zittau (ots) - Dezember 2023 in der Einreisekontrolle der Bundespolizei auf der B 178 bei Zittau auf, als er mit einem Renault Master um 16:40 Uhr aus Polen kommend nach Deutschland einreiste.



Der 55-jährige Mann war im Mai 2023 in Berlin wegen Verkehrsunfallflucht zu einer Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 1.581,00 Euro verurteilt worden. Außerdem sei sein Führerschein einzuziehen. Da der Fahrer des Transporters die offene Geldstrafe aber gleich bezahlen konnte, entging er der Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Sein Führerschein wurde aber eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.