16.12.2023 / 14:00 Uhr / Bautzen

Bautzen (ots) - Mann kürzt am Bautzener Bahnhof über Gleise ab und muss nun Bußgeld zahlen.



Der 23-jährige Syrer wurde am 16. Dezember 2023 um 14:00 Uhr durch Beamte der Bundespolizei beobachtet, wie er beim Bahnsteig 2/3 über die Gleise und weiter zum Güterbahnhof lief. Er erhält nun einen Bußgeldbescheid und wurde über die Gefahren im Gleisbereich belehrt. Immer wieder unterschätzen Bürger, die Lebensgefahr, in die sie sich begeben. Moderne Züge sind sehr leise und werden viel zu spät wahrgenommen. Außerdem haben diese einen langen Bremsweg.