20.12.2023 / 06:45 Uhr / Zittau

Zittau (ots) - Die Bundespolizei hat am Morgen des 20. Dezember 2023 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen rumänischen Schleuser festgenommen, der mit seinem Transporter eine vierköpfige ukrainische Familie von Polen nach Deutschland gebracht hat.



Um 06:45 Uhr kontrollierten die Beamten den in der Ukraine zugelassenen Renault Master des 45-jährigen Rumänen. Der 38-jährige Familienvater, seine 28-jährige Ehefrau und die beiden zwei und 12 Jahre alten Kinder hatten zwar Reisepässe mit Visa dabei, aber diese Visa waren behördlich für ungültig erklärt worden.



Die ukrainische Familie wollte weiter nach England, wurde aber nach Polen zurückgewiesen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise eingeleitet. Der Rumäne muss sich wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.