17.12.2023 / 12:05 Uhr / Zittau Ein Rumäne reiste am 17.

Zittau (ots) - Dezember 2023 mit 14 Hundewelpen in Zittau mit seinem Porsche Cayenne aus Polen kommend ein und geriet in die Grenzkontrolle der Bundespolizei.



Der 52-jährige Mann hatte die Tiere offenbar seit Rumänien in übereinander gestapelten Hundeboxen in seinem SUV nach Deutschland gebracht. Den Beamten war sofort ein unangenehmer Gestank aus dem Auto aufgefallen. Die Welpen machten einen erschöpften Eindruck.



Die Tiere waren vermutlich für den Weiterverkauf bestimmt und besitzen nur regionale Impfausweise. Das Kreisveterinäramt wird Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz stellen. Die Welpen wurden zwecks Quarantäne an ein Tierheim übergeben.