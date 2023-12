Eine wegen Erschleichen von Leistungen mit Haftbefehl gesuchte Frau ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim festgenommen worden.

Mannheim (ots) - Am Mittwochnachmittag (06. Dezember 2023) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei die deutsche Staatsangehörige im Mannheimer Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Erschleichen von Leistungen wurde die Frau von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht. Da die 39-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 200 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.