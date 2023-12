Freitagmittag (15.

Mannheim (ots) - Dezember) ist es im Zug zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personen gekommen. Hierbei schlug der Tatverdächtige dem Geschädigten mit einer Thermosflasche in das Gesicht.



Gegen 12:30 Uhr kam es im RE 4123, welcher am Bahnsteig 10 des Mannheimer Hauptbahnhofs gerade einen Halt hatte, zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen und dem 32-jährigen Geschädigten.



Der Geschädigte alarmierte daraufhin die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof.



Erste Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass es zwischen den beiden Personen anfänglich zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. Im weiteren Verlauf schlug der 42-jährige Tatverdächtige seinem Kontrahenten mit einer Thermosflasche in das Gesicht. Der 32-Jährige wurde nicht verletzt.



Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer: 0721 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.