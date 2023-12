Samstagabend (16.

Malsch (ots) - Dezember) haben bislang unbekannte Täter am Haltepunkt Malsch-Süd mehrere Gegenstände zerstört.



Gegen 19:40 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer eines den Haltepunkt passierenden Zuges eine randalierende Personengruppe am dortigen Bahnsteig 1 (Fahrtrichtung Karlsruhe).



Beamte der alarmierten Bundespolizei in Mannheim begaben sich daraufhin unvermittelt zum Haltepunkt Malsch-Süd. Eine Fahndung nach der Personengruppe verlief ohne Erfolg.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass durch die bislang unbekannten Täter neben einem Fahrkartenautomaten auch ein Wartehäuschen sowie eine Abfahrtstafel und ein Mülleimer beschädigt wurden.



Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.



Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.



Personen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.