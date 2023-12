In der Nacht auf Donnerstag (21. Dezember) hat ein Jugendlicher am Mannheimer Hauptbahnhof Bundespolizisten beleidigt und angegriffen.

Mannheim (ots) - Gegen 2:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den augenscheinlich Minderjährigen am Mannheimer Hauptbahnhof.

Der Jugendliche konnte sich vor Ort nicht ausweisen und wurde daher zur Wache am Hauptbahnhof verbracht.



Bei Eröffnung der Maßnahme durch einen Beamten reagierte der 16-Jährige aggressiv und griff diesen mit geballten Fäusten an. Der Bundespolizist konnte den Angriff durch eine Abwehrhandlung abwenden.



Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Jugendliche die Beamten mehrfach verbal auf arabischer Sprache.



Unter Zuhilfenahme polizeilicher Fahndungsmittel wurde die Identität des Tatverdächtigen zweifelsfrei festgestellt.



Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 16-Jährige einer Jugendeinrichtung übergeben.