Dienstagmorgen (19.

Mannheim (ots) - Dezember) hat ein 50-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof die Gleise unbefugt überquert. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.



Gegen 07:40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG den Mann beim unbefugten Überqueren der Gleise 7/8.

Eine Streife der Bundespolizei traf den 50-Jährigen wenig später im RE 60 an. Zur Sachverhaltsklärung wurde die Person aus dem Zug verbracht. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen.



Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu überqueren.

Um von einem zum anderen Bahnsteig zu gelangen, gibt es Treppen und/oder Fahrstühle.

Die Abkürzung des Weges über die Gleise endet häufig eher in der Kürzung der eigenen Lebenszeit.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.