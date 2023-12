Ein mit Vollstreckungsauftrag gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim festgenommen worden.

Mannheim (ots) - Am Dienstagmorgen (19. Dezember 2023) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen im Mannheimer Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungsauftrag besteht.

Aufgrund einer Fahndungsausschreibung zur Vermögensabschöpfung wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht.

Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte der 33-Jährige zu flüchten, was durch die Beamten unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt verhindert wurde. Auf der Dienststelle konnten insgesamt 2240 Euro an Bargeld bei der Person aufgefunden werden.

Durch die Beamten wurde bei der Überprüfung der Geldscheine festgestellt, dass diese mehrere Fälschungsmerkmale aufweisen.



Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Mannheim übergeben.