Aufgrund eines technischen Defektes musste am Dienstagmorgen (05.

Heidelberg (ots) - Dezember) ein Intercity Express auf der Strecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Dresden Hauptbahnhof am Bahnhof Rot-Malsch stoppen.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge musste der ICE 1949 aufgrund eines technischen Defektes am hinteren Triebkopf seine Fahrt außerplanmäßig am Bahnhof Rot-Malsch vorerst beenden.

Es befanden sich ca. 100 Reisende im Zug welche nach bisherigen Informationen nicht verletzt wurden.

Mit Unterstützung der alarmierten Einsatzkräfte sowie Mitarbeitern der Deutschen Bahn konnten die Reisenden mit dem Nahverkehr vom Bahnhof Rot-Malsch zum Hauptbahnhof Heidelberg verbracht werden, um von dort weiterzureisen.

Die Bahnstrecke war im Zeitraum von 08:33 Uhr bis 09:24 Uhr gesperrt. Hierdurch kam es zu einer Verspätung von 235 Minuten bei 10 Zügen sowie 7 Umleitungen und 6 Teilausfällen von weiteren Zügen.