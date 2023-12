Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (21. Dezember) mehrere hundert Meter Kupferkabel der Deutschen Bahn AG entwendet.

Mannheim (ots) - Zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim findet deshalb der Zugverkehr bis auf weiteres stark eingeschränkt statt. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 20:30 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei in Karlsruhe über einen Buntmetalldiebstahl an der Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim.



Ersten Ermittlungen zufolge erhielten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG eine Störungsmeldung im betroffenen Bereich.

Techniker des Verkehrsunternehmens erreichten circa eine Stunde später den Tatort. Vor Ort konnten jedoch weder Personen noch verdächtige Fahrzeuge feststellen.



Die Bundespolizei stellte fest, dass ein parallel zu den Gleisen verlaufender Kabelschacht aufgrund von Bauarbeiten geöffnet war.

In diesem Schacht verlaufen mehrere Kupferkabel, welche der Leit- und Sicherungstechnik für den Zugverkehr dienen.

Die bisher unbekannten Täter zerschnitten diese Kabel über eine Strecke von mehreren Kilometern.

Einen Teil des Kabels transportierten sie ab.



Aufgrund der am Tatort befindlichen Baustelle war eine Schallschutztür unverschlossen, was die Täter zur Tatbegehung nutzten.



Die Tat verursachte immense bahnbetriebliche Auswirkungen. Die Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim wird aufgrund dessen voraussichtlich bis zur Kalenderwoche 52 nicht mehr benutzbar sein.



Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen.

Sowohl der Schaden wie alle Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bzgl. der Tat und Täter sind Gegenstand der Ermittlungen.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter bei der Tatausführung

gestört wurden.



Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.