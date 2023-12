Am unbeschrankten Bahnübergang Rodewischer Straße im Auerbacher Ortsteil Rebesgrün kam es am heutigen Nachmittag kurz vor 16:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem in Richtung Falkenstein/Vogtl.

Auerbach/Vogtl. (ots) - verkehrenden Triebfahrzeug der Vogtlandbahn und einem Pkw.



Ersten Erkenntnissen zufolge passierte der 21-jährige Fahrer mit seinem Ford Focus den Bahnübergang, der dabei vom Eisenbahnfahrzeug im Heckbereich erfasst wurde. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften versorgt.



Die 20 Reisenden im Zug sowie der Triebfahrzeugführer blieben unverletzt.



Vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes, der örtlichen Feuerwehr sowie von Bundes- und Landespolizei im Einsatz.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern an.



Die Bahnstrecke war wegen des Ereignisses bis gegen 17:30 Uhr gesperrt.