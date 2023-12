Beamte der Bundespolizeireviers Singen haben zwei vermisste Jugendliche festgestellt.

Singen (ots) - Nach einer ticketlosen Zugfahrt hatten sie sich zunächst in der Toilette eines Regionalexpresses vor den Polizisten versteckt.



Am frühen Donnerstagabend (21. Dezember 2023) informierte ein Fahrkartenkontrolleur der Deutschen Bahn die Bundespolizei, nachdem er zwei ausweislose Jugendliche ohne gültigen Fahrschein im Zug von Friedrichshafen nach Singen festgestellt hatte. Bei Erkennen der Polizisten schlossen sich die beiden Minderjährigen in einer Zugtoilette ein. Einer mündlichen Aufforderung, die Tür zu öffnen, kamen sie nicht nach. Auch auf ein mehrfaches Klopfen reagierten sie nicht, sodass die Bundespolizisten die Tür schließlich manuell entriegelten.



Zur Feststellung der Identität begleitete die Streife die jungen Männer auf die Dienststelle. Als die Bundespolizisten dort deren Fingerabdrücke abglichen, stießen sie auf zwei Ausschreibungen des Polizeireviers Weingarten. Die beiden marokkanischen Staatsangehörigen im Alter von 16 und 17 Jahren waren vor wenigen Tagen von einer gemeinnützigen Einrichtung als vermisst gemeldet worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an das Jugendamt Konstanz übergeben.