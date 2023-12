Bei der Kontrolle eines Reisenden hat eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (CH) einen mutmaßlich totalgefälschten Führerschein festgestellt.

Konstanz (ots) - Ein deutsch-schweizerisches Einsatzteam der Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe (GOD) Bodensee kontrollierte am gestrigen Nachmittag (12. Dezember 2023) einen 30-jährigen syrischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Konstanz. Dieser konnte sich mit gültigen Reisedokumenten ausweisen. Bei der weiteren Kontrolle kam jedoch ein mutmaßlich totalgefälschter griechischer Führerschein zum Vorschein.



Das Falsifikat wurde sichergestellt und die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen gegen den 30-jährigen Mann.