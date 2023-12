Gleich mehrfach wurden gestern und heute Nacht Bundespolizisten im Leipziger Hauptbahnhof angegriffen und beleidigt.

Leipzig (ots) - In den Mittagsstunden kontrollierten die Beamten in den Promenaden Leipzig Hauptbahnhof eine 23-jährige Frau, die sich, wie sich schnell herausstellte, trotz Hausverbot im Bahnhof aufhielt. Da sie keinen Ausweis bei sich hatte, nahmen die Bundespolizisten die Frau mit auf die Wache, um ihre Identität festzustellen.

In der Wache griff die polizeibekannte 23-Jährige eine Beamtin an und widersetzte sich vehement ihrer Identitätsfeststellung. Zudem wurde sie von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Körperverletzung gesucht.



Bei der Kontrolle des Nachtwarteraums wurde heute Morgen gegen 3 Uhr ein 25-Jähriger vom Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn

festgestellt und nach seinem Bahnticket befragt. Da er sich weigerte, ein Ticket vorzuzeigen und wild um sich schlug, wurde die Bundespolizei Leipzig um Unterstützung bei der Durchsetzung des Hausrechtes hinzugezogen.

Gegenüber den Beamten reagierte der polizeibekannte Mann aggressiv, beleidigte sie und griff einen Beamten an. Zudem leistete er Widerstand bei seiner Festnahme.



Die Bundespolizei Leipzig hat gegen die 23-jährige Frau und den 25-jährigen Mann Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Beleidigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.