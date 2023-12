Gestern Vormittag wurde die Leipziger Bundespolizei über zwei Männer informiert, die im Hauptbahnhof eine Leiter an den Gleisen hochgeklettert waren.

Leipzig (ots) - Die Bundespolizisten forderten die beiden 20-jährigen Deutschen auf, von der Leiter zu steigen, was sie auch taten.

Bei der anschließenden Kontrolle wurden die Bundespolizisten von einem der Beiden sofort beleidigt und angegriffen.

Der polizeibekannte Leipziger wurde festgenommen und in Handschellen zur Wache gebracht. Selbst nach seiner Festnahme bedrohte und beleidigte der Mann die Beamten.

Auch sein Begleiter musste mit zur Wache, da sich inzwischen heraus-gestellt hatte, dass die Beiden kurz zuvor in einem Schnellrestaurant im Leipziger Hauptbahnhof Papierschlangen gestohlen und sich

umgehangen hatten.



Die Bundespolizei Leipzig hat gegen beide alkoholisierten Männer Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalts in den Bahnanlagen eingeleitet. Zusätz

lich wurden gegen den Angreifer ein Verfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet