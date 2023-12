Ein mehrfach gesuchter Mann, auf den unter anderem zwei Haftbefehle ausgestellt waren, ist gestern Nachmittag durch die Bundespolizei ergriffen worden.

Görlitz (ots) - Der 31 Jahre alte Mann aus Rumänien war zunächst aufgefallen, als er sichtlich nervös auf der Stadtbrücke Görlitz an den Einsatzkräften vorbeilief.



Diese überprüften seine Personalien und stellten dabei fest, dass zwei Staatsanwaltschaften sowie ein Gericht nach ihm fahndeten.



Während die Anklagebehörde aus Bielefeld als auch das Braunschweiger Gericht die Festnahme des 31-Jährigen verlangten, war die Staatsanwaltschaft Neuruppin "nur" im Zusammenhang mit einem aktuellen Strafverfahren an dessen gültiger Anschrift interessiert.

Um den Haftbefehl aus Bielefeld aus der Welt zu schaffen, half später ein Bekannter des Verurteilten. Dieser brachte Bargeld zum Revier. Mit den 830,00 Euro wurde im Anschluss die offene Geldstrafe - angeordnet wegen Diebstahls - bezahlt. Auf freien Fuß gelassen wurde der Festgenommen deshalb aber nicht. Schließlich hatte das Amtsgericht Braunschweig vor einem Vierteljahr Untersuchungshaft wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angeordnet.



Inwiefern dieser Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte möglicherweise hinter Gitter muss, darüber entscheidet noch heute der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz.