Gestern Nachmittag nahmen Bundespolizisten einen 51-Jährigen aus Baden-Württemberg fest.

Görlitz, Bad Muskau (ots) - Der in Sigmaringen wohnende Mann wollte wohl über die Stadtbrücke in Görlitz ins Bundesgebiet einreisen. Dabei hatte er offenbar vergessen, dass die Staatsanwaltschaften Hamburg und Bremen Haftbefehle auf seinen Namen ausgestellt hatten. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses hätte der Verurteilte längst 4.800 Euro, außerdem wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz 600,00 Euro Strafen zahlen sollen. Weil ihm aber auch gestern die finanziellen Mittel fehlten, um die fälligen Beträge zu begleichen, kam er später hinter Gitter.



Ein polnischer Verurteilter (33), der in der vergangenen Nacht in Bad Muskau festgenommen wurde, ist dagegen weitergereist. Der 33-Jährige konnte durch die Zahlung von insgesamt 995,00 Euro den ersatzweisen Freiheitsentzug abwenden. Dieser war vom Amtsgericht Königs Wusterhausen wegen Diebstahls und Unterschlagung geringwertiger Sachen angeordnet worden.