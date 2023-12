Bis gestern wurden ein Deutscher (46) sowie ein Serbe (38) per Haftbefehl gesucht.

Görlitz, BAB 4 (ots) - Die Suche konnte inzwischen eingestellt werden.



Gegen 16.00 Uhr wurde der 46-Jährige im Stadtgebiet von Görlitz, Bahnhofstraße, festgenommen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass ihn das Amtsgericht Görlitz im März dieses Jahres wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ohne Besitzererlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro verurteilt hatte. Weil er die Zahlung bisher ignorierte, landete sein Name auf der Fahndungsliste.



Der 38-Jährige, der als Passagier in einem Auto saß, wurde kurz darauf auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgesetzt. Nach ihm fahndete die Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach Frankfurt am Main. Anfang dieses Jahres hatte das Amtsgericht Offenbach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Strafe in Höhe von ebenfalls 600,00 Euro verhangen, die ebenfalls nicht beglichen wurde.

Durch die Zahlung ihrer Schulden (einschließlich Verfahrenskosten) konnten beide Verurteilte die ersatzweise Haftstrafe abwenden und weiterreisen.



Der Serbe setzte seine Reise allerdings ohne seinen Führerschein fort. Dieser ist ihm von den Beamten im Auftrag der Offenbacher Staatsanwaltschaft abgenommen worden. Zuvor hatte ein Gericht die Fahrerlaubnis entzogen.