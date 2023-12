Am gestrigen Nachmittag ist auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße ein Kroate aus dem Verkehr gelotst worden, in dessen Auto anschließend 142 nicht zugelassene Böller entdeckt wurden.

Görlitz, BAB 4 (ots) - Der in Wiesbaden lebende 24-Jährige teilte mit, dass er die Ware in Polen gekauft und anschließend im Kofferraum seines Pkw deponiert habe. Den eigenen Angaben nach plane er ein Fußball-Event, bei dem die Pyro abgebrannt werden sollte.



Wenig später ertappten Bundespolizisten einen 43-Jährigen aus Spremberg, der mit seinem Auto von Legnica nach Bad Muskau eingereist war. Auf sein Konto gehen zwei verbotene Feuerwerkskörper.



In beiden Fällen wurde die Pyrotechnik sichergestellt und Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet. Neben dem Erlass eines Strafbefehls bzw. eines Bußgeldbescheides müssen die Männer zudem mit einem Gebührenbescheid von der Bundespolizei rechnen. Schließlich werden ihnen Transport und Vernichtung der sichergestellten Knaller in Rechnung gestellt.