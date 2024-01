Bei der stichprobenartigen Kontrolle des grenzüberschreitenden Einreiseverkehrs in Görlitz stoppten Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht einen polnischen Transporter.

Görlitz (ots) - In dem Fahrzeug befand sich u.a. ein Rucksack, der zunächst das Interesse der Beamten geweckt hatte. In dem Rucksack, der dem 16-jährigen Beifahrer gehört, reiste eine CO2-Waffe mit. Zum Führen dieser Waffe fehlen dem Jugendlichen jedoch noch zwei Jahre. In seiner Umhängetasche kam anschließend ein verbotenes Springmesser zum Vorschein. Damit nicht genug, wurde in einer Reisetasche von ihm eine nicht zugelassene Schreckschusspistole entdeckt. Alle drei Waffen wurden sichergestellt. Letztendlich kassierte der 16-Jährige Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nachdem die Mutter des jungen Polen dessen Identität bestätigt hatte - er war nebenbei bemerkt ohne Dokumente unterwegs - wurde er zum Bahnhof gebracht, um von dort mit dem Zug zu seinem Wohnort im Werra-Meißner-Kreis zu fahren.