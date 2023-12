Sowohl ein rumänischer als auch ein nigerianischer Staatsangehöriger kam gestern seiner Zahlungspflicht gegenüber der Justiz nach.

Görlitz, BAB4 (ots) - Der Rumäne (24) übergab den Einsatzkräften nach seiner Festnahme insgesamt 831,00 Euro. Beim Großteil des Geldes handelte es sich um eine Strafe, die vom Amtsgericht Kaiserslautern wegen eines Verstoßes gegen das Markengesetz angeordnet worden war.



Der Nigerianer (43) musste nicht ganz so tief in seinen Geldbeutel greifen. Bei ihm waren lediglich 400,00 Euro fällig, zu deren Zahlung er vom Amtsgericht Schwarzenbek wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit versuchtem Betrug verpflichtet worden war.



Nachdem die in der Kontrollstelle der Bundespolizei (PWC An der Neiße) Festgenommenen bezahlt hatten, ging für sie die Reise weiter. Die vorliegenden Haftbefehle sind inzwischen gelöscht worden.