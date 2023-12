Innerhalb von wenigen Stunden haben Bundespolizisten gestern Nachmittag eine 43-Jährige aus Görlitz, am Abend dann einen 54-Jährigen aus Frankreich direkt in der Neißestadt bzw. auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgenommen.

Görlitz, BAB 4 (ots) - Gegen die Frau als auch gegen den Mann lagen entsprechende Vollstreckungshaftbefehle vor.



Die Görlitzerin war wegen Besitzes von Betäubungsmittel ohne Besitzerlaubnis vom Amtsgericht Görlitz zur Zahlung einer Strafe i.H.v. 540,00 Euro verurteilt worden. Weil ihr auch nach der Festnahme das Geld dafür fehlte, leistete ihre Mutter später die notwendige finanzielle Unterstützung. Damit bewahrte sie die Tochter vor dem drohenden Einzug in die

Justizvollzugsanstalt.



Der Franzose war der Landesoberkasse Baden-Württemberg 300,00 Euro schuldig geblieben. Bei der Summe handelt es sich um eine Geldstrafe, die vom Amtsgericht Stuttgart wegen fahrlässiger Körperverletzung verhängt worden war. Den Betrag zahlte er schließlich aus dem eigenen Portemonnaie.



Nachdem beide weiterreisten, wurden die Haftbefehle inzwischen gelöscht.