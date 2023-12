In vier Fällen stellte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf illegales Feuerwerk (insgesamt 918 Stück) aus Polen sicher.

Bad Muskau, Görlitz (ots) - Gegen 09:00 Uhr kontrollierten die Beamte am Grenzübergang Bad Muskau einen 35-jährigen Deutschen. Im Kofferraum des Fahrzeuges befanden sich mehrere Einkaufstüten mit Feuerwerkskörpern. Hierbei handelt es sich um Pyrotechnik der Kategorie 3. Im Besitz einer erforderlichen Erlaubnis war er nicht. Insgesamt wurden 40 Stück "Piromax" und 480 Stück "Flash Bangers" sichergestellt.

An der Stadtbrücke in Görlitz wurden gegen 15:20 Uhr zwei 15-jährige Jungs und gegen 17:00 Uhr ein 17-jähriger Junge kontrolliert. Alle drei führten pyrotechnische Erzeugnisse der Kategorien T1, F2, F3 und F4 mit sich. Der Umgang mit Feuerwerk der Kategorien T1 und F2 ist Personen ab dem 18. Lebensjahr erlaubt. Für die Klassen F3 und F4 bedarf es einer Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz und für F4 beträgt das Mindestalter 21 Jahre.

Insgesamt wurden bei den beiden 15-Jährigen 246 Stück Knallkörper sichergestellt. Bei dem 17-Jährigen wurden 152 Stück Knaller sichergestellt.

In allen vier Fällen wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet. Neben den Erlass eines Strafbefehls müssen die Vier zudem mit einem Gebührenbescheid von der Bundespolizei rechnen. In den Fällen der Jugendlichen gehen diese an die Eltern.

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich vor den Gefahren von illegalen Feuerwerkskörpern:

