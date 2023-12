Am 18.

Görlitz (ots) - Dezember 2023 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei Im Bahnhof Görlitz einen stark alkoholisierten 49-jährigen Polen. Der Mann gab an, dass er auf dem Weg zur Blutspende sei. Die Überprüfung der Personalien des Polen ergaben eine bestehende Ausweisung- und Abschiebverfügung. Letztmalig wurde der Mann am 9. Dezember 2023 nach Polen zurückgeschoben, drei weitere Zurückschiebungen und Verurteilungen wegen verschiedener Delikte liegen in der Zeit davor.

Der Haftrichter entscheidet nun über den weiteren Verbleib des 49-Jährigen.