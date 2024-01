Am 27.

Löbau - Reichenbach (ots) - Dezember 2023 gegen 05:00 Uhr kam es im Bahnhof in Löbau zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. An dieser Auseinandersetzung waren Jugendliche bzw. Heranwachsende sowie Erwachsene beteiligt.



Die Beteiligten setzten sich anschließend in eine Regionalbahn (RB 76501) in Richtung Reichenbach. Während der Zugfahrt folgten den verbalen Auseinandersetzungen wechselseitige Körperverletzungen, die ungefähr bis 05.25 Uhr angedauert haben könnten.



In diesem Zusammenhang ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



Für diese Ermittlungen wären sachdienliche Informationen zum Tatgeschehen sowohl im Löbauer Bahnhof als auch in der Regionalbahn hilfreich.



Entsprechende Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 03581 - 3626 - 0 entgegen.