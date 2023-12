Da sie ihre offenen Geldstrafen nicht zahlen konnten, sitzen nun ein Lette und ein Weißrusse hinter Gittern.

Görlitz, BAB 4 (ots) - Ein 31-jähriger Pole konnte seine Geldstrafe begleichen und weiterreisen.

Das Amtsgericht Duisburg-Hamborn hatte im März 2022 den 40-jährigen Letten wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Führerschein zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000,00 Euro verurteilt. Da der Verurteilte bislang nicht zahlte, stellte die Staatsanwaltschaft Duisburg im Weiteren einen Vollstreckungshaftbefehl aus.

Den Weißrussen (22) hatte das Amtsgericht Prenlzau im Juli 2021 wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe in Höhe von 700,00 Euro verurteilt. Da der 22-Jährige dies bisher ignorierte, stellte die Staatsanwaltschaft Neuruppin einen Vollstreckungshaftbefehl aus.

Der Pole wurde vor zwei Jahren vom Amtsgericht Görlitz wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldbuße in Höhe von 823,35 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) verurteilt.

Die zur Fahndung sowie Festnahme ausgeschriebenen Männer wurden im Rahmen der Binnengrenzkontrollen auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgestellt.