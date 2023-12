Am Montag, den 4.

Magdeburg (ots) - Dezember 2023 erhielt eine Streife der Bundespolizei gegen 20:00 Uhr Kenntnis von einer Straftat im Hauptbahnhof Magdeburg: Die Frau des Geschädigten sprach die Beamten an und teilte ihnen mit, dass ihr Mann von einer Person mehrfach rassistisch beleidigt wurde. Zuvor rempelte der 40-jährige Tatverdächtige den 38-jährigen aus Ghana stammenden Staatsangehörigen im Personentunnel mit seinem Oberkörper an der Schulter an und beleidigte ihn mehrfach aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes mit in der Ehre verletzenden Worten. Daraufhin stellten die Bundespolizisten den Tatverdächtigen und nahmen seine Personalien auf. Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Volksverhetzung eingeleitet.