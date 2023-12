Am Donnerstag, den 7.

Halle/ Saale (ots) - Dezember 2023 befand sich gegen 11:00 Uhr eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle/Saale, um dort den Personenreiseverkehr zu überwachen. Während ihrer Streifentätigkeit wurden die Beamten auf einen 57-Jährigen aufmerksam, der unbeteiligte Reisende belästigte. Das er mit der Kontrolle nicht einverstanden war, gab er den Bundespolizisten gleich eindeutig zu verstehen, in dem er diese mit in der Ehre verletzenden Worte beleidigte und bedrohte. Während der Personalienfeststellung wedelte er des Öfteren mit seinen Händen vor den Beamten herum und verkürzte wiederholt die Distanz, indem er sich immer wieder auf die Einsatzkräfte hinzu bewegte. Nachdem er mehrfach aufgefordert wurde, sein Verhalten zu unterlassen, kam es zu einer Widerstandshandlung. Der Deutsche kam so nah auf die eingesetzten Beamten zu, dass er in Form von einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Glücklicherweise wurde niemand bei der Handlung verletzt. Die Beamten nahmen den Polizeipflichtigen zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Dort wurden ihm die zur Last gelegten Taten eröffnet und erläutert. Ein Atemalkoholtest lehnte der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung Getretene ab. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Des Weiteren bekam der Unruhestifter ein Hausverbot für den gesamten Hauptbahnhof Halle/Saale bis einschließlich 2025.