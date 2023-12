Am Donnerstag, den 30. November 2023 informierte ein aufmerksamer Reisender die Bundespolizei im Hauptbahnhof Magdeburg gegen 21:00 Uhr über einen Mann, welcher sich am Treppenaufgang zum Bahnsteig 1 aufhalten und ein Messer in der Hand halten soll.

Magdeburg (ots) - Eine Streife begab sich daraufhin

umgehend zum beschriebenen Ort und stellte einen 25-jährigen Mann fest. Dieser

hatte kein Messer in der Hand, gab aber auf Nachfrage zu, eines mit sich zu

führen. Das Messer stellte sich als ein großes Küchenhackbeil mit einer

Klingenlänge von 14,5 Zentimetern heraus. Die Beamten nahmen dies dem polnischen

Staatsbürger sofort ab und stellten es sicher. Zudem nahmen die Bundespolizisten

Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen wahr und führten einen Atemalkoholtest bei

ihm durch. Dieser ergab einen Wert von 2,15 Promille. Die fahndungs-mäßige

Überprüfung seiner Personaldaten ergab weiterhin, dass die Staatsanwaltschaften

Schwerin und Cottbus die aktuelle Adresse des Mannes ersuchten. Grund sind

eigene Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs beziehungsweise Diebstahls. Die

Behörden wurden schriftlich über den Wohnort sowie das heutige Fehlverhalten

informiert. Den Mann erwarten Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.