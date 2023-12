Am Mittwoch, den 20. Dezember 2023 musste erneut ein Triebfahrzeugführer einer S-Bahn am Haltepunkt Halle (Saale) - Südstadt eine Gefahrenbremsung einleiten, da sich gegen 17:26 Uhr drei Kinder in den Gleisanlagen befanden.

Halle (Saale) (ots) - Die Mädchen im Alter von 11, 11, und 13 Jahren waren anscheinend spät dran. Um den bereitstehenden Zug noch pünktlich vor Abfahrt zu erreichen liefen sie kopflos über die Gleise. Ein entgegenkommender Triebfahrzeugführer erkannte die Personen und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Die Mädchen nutzten den Zug in Richtung Halle (Saale) Hauptbahnhof, wo sie nach erfolgter Verständigung der Bundespolizei von einer eingesetzten Streife in Empfang genommen wurden. Diese nahmen die Deutschen vorübergehend in Gewahrsam und zur Dienststelle mit, stellten die Identitäten fest und verständigten die Sorgeberechtigten, welche ihre Sprösslinge später selbst oder durch einen Bevollmächtigten wohlbehalten auf der Dienststelle in Empfang nehmen durften. Die eingesetzten Bundespolizisten belehrten die Kinder und ihre Eltern eingehend über die Gefahren, in die sich die Sprösslinge unbedarft begeben hatten und welche finanzielle, aber vor allem gesundheitlichen Konsequenzen ein solches Handeln zur Folge haben kann: Vorsicht an Bahnanlagen! Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung erst oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. In diesem Fall ist glücklicherweise nichts passiert. Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und bittet alle Eltern mit ihren Kindern über die Gefahren an Bahnanlagen zu sprechen und sie diesbezüglich zu sensibilisieren. Im aktuellen Fall wird die Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg den Kontakt zu den Kindern suchen und sie ebenfalls noch einmal sensibilisieren.