Am vergangenen Wochenende hatte der Hauptbahnhof Halle/Saale gleich drei Polizeieinsätze, jeweils verursacht durch unachtsam liegenge-bliebenes Gepäck, zu verzeichnen.

Halle/Saale (ots) - Bei dem am 1. Dezember 2023 im Zug vergessenen Koffer mussten gegen 23:14 Uhr die Gleise 12 und 13 kurzzeitig gesperrt werden und aufgrund nicht zuzuordnendem Besitzer der Entschärferdienst der Bundespolizei zum Einsatz kommen. Der Kof-fer wurde begutachtet und durch die Spezialkräfte geöffnet. Darin be-fanden sich diverse Kleidungsstücke, die keine Rückschlüsse auf ihren Besitzer gaben.

Am darauffolgenden Sonntag musste gleich zweimal ein Spreng-stoffspürhund der benachbarten Bundespolizeiinspektion Leipzig zur Unterstützung angefordert werden: Zunächst wurde gegen 16:00 Uhr im Zug in Richtung Zwickau ein Rucksack festgestellt, der auch nach mehrfachen Durchsagen und Befragungen im Nahbereich keinem Besitzer zuzuordnen war. Daraufhin wurden die Bahnsteige 8/9 und 10/11 ge-räumt. Da der Diensthund kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten aufzeigte, wurde das Gepäckstück als Fundsache an die Deutsche Bahn übergeben.

Nur ein paar Stunden später, gegen 19:00 Uhr, stellte eine am Bahnhof eingesetzte Streife der Bundespolizei eine herrenlose Tasche in der Halle des Hauptbahnhofes fest. Da auch hier kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, musste die gesamte Mall inklusive der in diesem Bereich befindlichen Geschäfte und der darüber liegenden Bahnhofslounge gesperrt und geräumt werden. Der erneut zum Einsatz gerufenen Sprengstoffspürhund zeigte auch hier kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten. Die Tasche wurde vom betreffenden Diensthundeführer geöffnet und durchsucht. Auch dieses herrenlose Gepäckstück übergaben die Bundespolizisten dem Fundbüro.

Die Absperrungen wurden jeweils nach Abschluss der vor Ort notwendi-gen polizeilichen Maßnahmen wieder aufgehoben.

Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den aktuellen Fällen erneut beschrieben, jeweils zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.