Bereits im Mai dieses Jahres wurde ein 38-Jähriger vom Amtsgericht Halberstadt rechtskräftig wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 550 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen verurteilt.

Halberstadt (ots) - Der Deutsche bezahlte 28 der geforderten Tagessätze, doch dann blieben die Zahlungen aus. Der Verurteilte stellte sich bisher auch nicht der ergangenen Ladung zum Strafantritt, somit erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg - Zweigstelle Halberstadt - im Oktober dieses Jahres den Strafvollstreckungshaftbefehl.



Eine Streife der Bundespolizei stellte den Polizeipflichtigen am Montag, den 18. Dezember 2023, gegen 08:40 Uhr in Halberstadt fest. Die Beamten eröffneten ihm den Haftbefehl, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm der Möglichkeit gegeben, die restlich geforderten 270 Euro zu begleichen. Da der Mann zahlungswillig war, konnte er nach Abschluss aller polizeilich notwendigen Maßnahmen die Diensträume als freier Mann verlassen und entging somit einer Haftstrafe zu Weihnachten. Glück im Unglück! Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme in Kenntnis gesetzt.