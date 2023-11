Am Mittwoch, den 29.

Halle/Saale (ots) - November 2023 informierten Sicherheitsmitarbei-ter der Deutschen Bahn die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle gegen 08:15 Uhr über ein offenes Gepäckschließfach, in dem sich ein nicht einsehbarer Koffer befindet. Trotz mehrfacher Durchsagen und Befra-gungen in der Nähe befindlicher Reisenden meldete sich kein Besitzer dieses Gepäckstückes. Eine sofort alarmierte Streife begab sich zum Schließfachbereich und sperrte den Umkreis entsprechend ab. Parallel dazu wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizeidirektion 11 angefordert, da zur Ereigniszeit kein Sprengstoffspürhund verfügbar war. Zur Überprüfung des zurückgelassenen Koffers wurde der Westtunnel im Bereich zwischen den Gleisen 4/5 sowie 6/7 und deren Auf- und Abgänge um 09:12 Uhr abgesperrt. Gegen 09:37 Uhr beendeten die Spezialkräfte der Bundespolizei die Überprüfung des Koffers mit einer Einstufung als ungefährliches Gepäckstück. Demnach konnte die Absperrung aufgehoben, der Einsatz beendet und das Reisegepäck als Fundsache dem Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben werden. Hinweise zu einem Eigentümer ergaben sich nicht.

Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Bei Nutzung der Gepäckfächer achten Sie bitte darauf, diese ordnungsgemäß zu verschließen und den Nutzungszeitraum ausreichend zu bestimmen. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahls kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.