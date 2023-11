Am Mittwoch, den 29.

Magdeburg (ots) - November 2023 stellten Einsatzkräfte der Bun-despolizei gegen 08:20 Uhr einen Mann im Alter von 35 Jahren im Per-sonentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofes fest. Beim Erkennen der Beamten wirkte dieser zunehmend nervös und begab sich umgehend auf die Bahnsteige 3/4. Die sich anschließende Kontrolle sollte den mög-lichen Grund für sein Verhalten schnell darlegen: Eine Nachschau in seiner mitgeführten Sporttasche brachte eine Vielzahl szenetypischer Klipptütchen mit Betäubungsmittel zum Vorschein. Der Mann wurde zur weiteren Durchsuchung und der Durchführung der weiterführenden straf-prozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Insgesamt fanden die Bundespolizisten bei ihm unter anderem insgesamt circa 51 Gramm vermutlich Crystal-Meth, 37 Gramm vermutlich Kokain, circa 6 Gramm vermutlich Cannabis sowie zwei Feinwaagen und 168 leere Clip-tütchen. Zudem stellten die Beamten 9 Geldkarten sowie Ausweisdoku-mente, welche auf andere Personen ausgestellt waren, fest und eben-falls sicher. Die Bundespolizisten informierten die zuständige Landespolizei über den Sachverhalt. Der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung Getretene wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Den Deutschen erwarten Strafanzeigen wegen eines nicht unerheblichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Verdachtes der Unterschlagung der diversen Karten.