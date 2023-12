Am Dienstag, den 26.

Halle/Saale (ots) - Dezember 2023 betrat ein 22-Jähriger gegen 14:50 Uhr trotz bestehendem Hausverbots für den Hauptbahnhof Halle/ Saale einen Drogeriemarkt vor Ort und entwendete Parfümartikel im Wert von circa 50 Euro. Eine Angestellte der Filiale versuchte den aus Syrien stammenden Staatsangehörigen bei der Diebstahlshandlung aufzuhalten. Doch der Mann schlug wild um sich und verletzte dabei die 42-Jährige leicht am Daumen. Danach verließ der Tatverdächtige fluchtartig den Bahnhof in Richtung Stadtgebiet Halle/Saale. Die Bundespolizei wurde daraufhin informiert. Eine durchgeführte Videoauswertung durch die Beamten konnte den mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann zweifelsfrei identifizieren. Ihn erwarten nun neue Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und räuberischen Diebstahls.