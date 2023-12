Am Montag, den 11. Dezember 2023 erhielt die Bundespolizei fernmünd-lich von der Notfallleitstelle der Bahn gegen 09:50 Uhr die Meldung, dass sich auf der Bahnstrecke Magdeburg - Oebisfelde, auf Höhe des Haltepunktes Meitzendorf freilaufende Tiere im Gleisbereich befinden sollen.

Magdeburg; Meitzendorf (ots) - Diese wurde zuvor durch einen Triebfahrzeugführer beobachtet, der die Leitstelle der Bahn darüber unterrichtete. Entsprechend erhielten die nachfolgenden Züge einen sogenannten Langsamfahrbefehl. Eine sofort alarmierte Streife der Bundespolizei Magdeburg begab sich unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn zum Einsatzort. Vor Ort konnten die Beamten drei freilaufende Pferde in Gleisnähe feststellen. Glücklicherweise befanden sich die Weidetiere lediglich in der Nähe und nicht auf den Gleisen, wodurch Schlimmeres vermieden werden konnte. Die Pferde konnten mithilfe der Halterin eingefangen und zurück auf die Weide getrieben werden. Die defekte Koppel wurde vorläufig gesichert, sodass die Weidetiere zunächst nicht mehr entfliehen konnten. Da die Bahnstrecke nicht gesperrt werden musste, gab es neben der Langsamfahrt keine Einschränkungen auf den Bahnverkehr.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut daraufhin, dass bei der Haltung von Nutz- und Weidetieren auf eine sichere

Unterbringung zu achten ist. In Fällen wie diesem wird stets geprüft, ob dem Halter der Tiere ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Wird einem Tierhalter eine Pflichtverletzung nachgewiesen, kann er gemäß der Eisenbahn-, Bau- und Betriebsordnung für Zugverspätungen oder Zugausfälle mit einem Bußgeld belegt werden. Für eventuelle Sachschäden an betroffenen Zügen oder Bahngleisen kann er darüber hinaus auf dem zivilrechtlichen Weg von der Deutschen Bahn haftbar gemacht werden. Glücklicherweise kam es am gestrigen Tag zu keiner Kollision des Zuges mit dem Tier.