Am Donnerstag, den 21. Dezember 2023 informierte die Kundenbetreue-rin eines Regionalexpresses, welcher sich auf der Strecke von Hal-le/Saale nach Halberstadt befand, die Bundespolizei über einen Reisenden ohne Fahrschein.

Halle/Saale-Halberstadt, Gatersleben (ots) - Zudem gab die Kundenbetreuerin an, dass der Mann mehrfach versucht hatte, einer Frau im Zug die Tasche zu entwenden. Eine Streife der Bundespolizei erreichte den Zug am Haltepunkt Gatersleben und wollte die Identität des 24-Jährigen feststellen. Der Mann aus Guinea-Bissau gab an, keine Ausweisdokumente bei sich zu führen, was eine Personalienfeststellung auf einer Dienststelle nach sich zog. Trotz mehrmaliger Aufforderung wollte der Mann den Zug nicht verlassen. Es musste einfache körperliche Gewalt angewendet werden, wobei sich der Tatverdächtige massiv wehrte, versuchte sich am Sitz festzuhalten und nach den Beamten schlug. Daraufhin musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auch hier kam es zur Gegenwehr des Mannes, wobei sich zwei Bundespolizisten leicht verletzten. Der Mann wurde zum Bundespolizeirevier Halberstadt verbracht, wo alle notwendigen strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt wurden. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, versuchter Diebstahl, Widerstandes gegen- sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstre-ckungsbeamte und Körperverletzung. Für die weitere Bearbeitung wur-den hierfür unter anderem auch die Daten der Geschädigten des ver-suchten Taschendiebstahls und weiterer Zeugen aufgenommen.