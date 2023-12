Am Mittwoch, den 27.

Magdeburg (ots) - Dezember 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 10:45 Uhr einen 46-Jährigen am Hauptbahnhof

Magdeburg. Die Personalien des Deutschen wurden mündlich persönlich festgestellt und ergaben bei der Überprüfung in der Fahndungsdatei der Polizei, zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Magdeburg. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Magdeburg im Dezember 2022 wegen des unerlaubten Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 600 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Den Zahlungen kam er nur mäßig nach, in dem er 100 Euro der geforderten Geldsumme zahlte. In der Zwischenzeit verurteilte ihn selbiges Amtsgericht im Juli dieses Jahres rechtskräftig wegen Diebstahls zu einer weiteren Geldstrafe von 1400 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen. Da er weder den Zahlungen der ersten Verurteilung noch der Zweiten nachkam und sich nicht der ergangenen Ladung zum Strafantritt stellte, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft die Haftbefehle im September dieses Jahres. Die Beamten eröffneten ihm die Haftbefehle, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Dort wurde dem Polizeipflichtigen die Möglichkeit gegeben, den geforderten

Gesamtbetrag von insgesamt 1900 Euro zu begleichen. Jedoch erfolglos! Somit übergaben ihn die Bundespolizisten am selbigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Die ausschreibende Behörde

wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme in Kenntnis gesetzt.