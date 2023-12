Gestern Abend (15.12) soll es gegen 21:30 Uhr im Bahnhof Offenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen sein.

Offenburg (ots) - Laut derzeitigem Kenntnisstand wurde im Zuge dieser Auseinandersetzung ein 39-Jähriger durch zwei weitere Personen zweimal in den Gleisbereich gestoßen, wobei er sich eine blutende Kopfwunde zuzog. Der Vorfall soll sich am Bahnsteig zu Gleis 6 ereignet haben.



Beim Eintreffen von Streifen der Landes- und Bundespolizei befand sich lediglich der Verletzte am Bahnsteig, die beiden anderen Personen hatten den Bahnhof bereits verlassen und konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden.



Der 39-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten unkooperativ und wollte keinerlei Angaben zum Grund der Auseinandersetzung machen. Darüber hinaus verweigerte er vehement eine ärztliche Behandlung.



Zeugen konnten Personenbeschreibungen zu den zwei weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten männlichen Personen machen.

Demnach soll eine Person ca. 20,-25 Jahre alt und ca. 185 cm groß gewesen sein. Er soll einen grünen Pullover getragen haben.

Die andere Person soll schlank gewesen sein und eine Jacke mit Tarnmuster getragen haben.



Möglicherweise haben beide Personen den Bahnhof Offenburg mit einem Zug verlassen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer Angaben zu den beiden bislang unbekannten Personen machen kann, wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.